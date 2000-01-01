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В январе мировые цены на продукты побили рекорд | Фото: Thinkstock03.02 07:12   MIGnews.com

В январе мировые цены на продукты побили рекорд

В январе мировые цены на продукты достигли самого высокого показателя за последние два года, свидетельствуют данные доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В месячном выражении стоимость продуктов выросла на 2,1% – до уровня 173,8 пункта. При этом предыдущие пять лет отмечалось устойчивое снижение цен из-за укрепления курса доллара и замедления мировой экономики.

Больше всего подорожал сахар (на 10%), зерновые и растительные масла, особенно пальмовое. Цена на сахар повысилась на фоне ожидания перебоев с поставками из Индии и Таиланда, где из-за засухи под угрозой находится значительная часть урожая сахарного тростника.

По мнению экспертов, в текущем году рост цен на сахар, зерно, молоко и масличные культуры продолжится, а рынок будет характеризоваться высокой нестабильностью.
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