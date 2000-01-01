02.02 14:07 MIGnews.com

Арнона растет: Новый год, новые налоги

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65 муниципалитетов подали в этом году просьбу в министерство внутренних дел и министерство финансов на особое повышение арноны для бизнесов, и 25 муниципалитетов подали просьбу на особое повышение арноны на жилье. Причем речь не идет об автоматическом ежегодном повышении муниципального налога, так называемом «автопилоте», который индексирует арнону каждый год.В 2017 году «автопилот» уже увеличил налог на 1,77% — это среднее между ростом индекса потребительских цен и ростом зарплаты в общественном секторе. Но целому ряду муниципалитетов этого повышения (как это бывает часто) не хватило и, как уже упоминалось, 25 из них подали просьбу на особое дополнительное повышение арноны на жилые помещения, а 65 муниципалитетов подали просьбу на повышение арноны помещения, в которых размещаются бизнесы. Согласно позиции правительства, особое повышение муниципального налога должно быть основано на программе оздоровления, разработанной муниципалитетом. В результате 50 муниципалитетов поднимут в 2017 году муниципальный налог для бизнеса и 13 муниципалитетов поднимут арнону на жилье. Среди муниципалитетов, подавших просьбу о повышении, выделяется муниципалитет Бейт-Шеана. Муниципалитет этого периферийного городка подал просьбу о повышении на 2,35 миллиона шекелей арноны на жилые помещения и на 2,8 миллиона шекелей арноны для бизнеса. Министерства утвердили повышение муниципального налога на жилье и 2,3 миллиона на бизнесы, что означает, что жители Бейт-Шеана будут платить в этом году на 10% больше, чем в прошлом. На втором месте Гиват-Зеэв с повышением на 1, 8 миллиона шекелей, в зажиточном Савьоне арнона на жилье вырастет на 1,68 миллиона шекелей, в Кфар-Шмарияху на 538 тысяч.20 муниципалитетов подали просьбу снизить арнону, но только 4 получили разрешение сделать это благодаря соответствию установленным критериям. Получить разрешение на снижение арноны могут только муниципалитеты, финансовое положение которых стабильно, бюджет уравновешен, а бюджетный дефицит не превышает 15% от годового дохода.Рош ха Аин лидирует среди муниципалитетов, которые просили снизить муниципальный налог на жилые помещения. Город просил снизить на 4.955 миллиона шекелей, получил разрешение снизить почти на 2 миллиона. На втором месте Шохам, получивший разрешение снизить арнону на миллион шекелей.