02.02 20:06 MIGnews.com

К концу зимы пенсионеры получат денег на обогрев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Каждый год, в октябре, Институт национального страхования выплачивает так называемое пособие на обогрев в размере 553 шекеля. Для их получения необходимо соответствовать следующим критериям: пенсионный возраст, право на получение социальной надбавки (ашламат ахнаса) или же право на получение пособия по инвалидности до получения пособия по старости, и, обязательно, проживание в так называемом «холодном» районе. Метеорологическая служба условно поделила страну на три климатические зоны и только жители населенных пунктов, входящих в зону «Гимел», которая считается наиболее холодной, имеют право на получение пособия на обогрев.Подобное деление проблематично по двум причинам: прежде всего, невозможно провести четкие границы в такое маленькой стране, как Израиль, и сказать, что в этом населенном пункте зимой очень холодно, а в соседнем не очень. Кроме того, понятие «не очень холодно» тоже достаточно растяжимое и каждый скажет, что даже достаточно теплую зиму трудно пережить без кондиционера или обогревателя, что существенно увеличивает счета за электричество. В течение долгих лет делались попытки изменить существующую систему заодно с классификацией метеорологической службы, но тщетно. Поэтому в последние годы парламентская комиссия по труду и социальному обеспечению утверждает ежегодно специальное единовременное денежное пособие на обогрев для пожилых людей размером в 180 шекелей.Пособие выплачивается всем пожилым людям, получающим социальную надбавку независимо от района проживания — всего около 200 тысяч человек и, конечно же речь, не идет о тех, кто получает 553 шекеля. В прошлом году комиссия постановила о выплате с опозданием, весной, и чтобы подобного не произошло в этом году, член комиссии депутат Тали Плоскова настояла на проведении заседания уже в январе и немедленной выплате — пособие будет выплачено немедленн. К сожалению, обсуждение бюджета не позволило инициировать заседание ранее, но еще до 15 февраля почти 200 тысячам пожилых людей получат пособие.