02.02 17:03 MIGnews.com

Разрыв растет: израильские бедные богаче не становятся

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Когда-то, не так давно, в воздухе витала идея повысить минимальную зарплату наемных работников в Израиле до тысячи долларов (в шекелевом эквиваленте, естественно), чтобы сократить социальный разрыв и повысить уровень жизни наиболее слабой прослойки наемных работников. Сегодня ежемесячная минимальная зарплата уже намного превышает тысячу долларов, но на новый уровень жизни это никого не вывело, а социальный разрыв не только не сократился, но и расширился. Согласно последнему отчету центра социальных и экономических исследований «Адва», представители двух верхних групп в израильском обществе (при условном разделении общества на десять равных частей по уровню зарплат) получают 43,9% всех доходов, а остальные восемь — 56,1%.Доход израильской семьи, находящейся в самом низу социальной лестницы, составил в 2015 году 4.644 шекеля в месяц. У семьи на верхушке лестницы — 58.293 шекеля. Ежемесячно такая семья откладывает на пенсию в среднем 1.316 шекелей, что в 14 раз больше, чем откладывает самая бедная семья (94 шекеля).В отчете отмечается, что в течение уже трех десятилетий нет никакой связи между ростом ВВП в Израиле и ростом реальной зарплаты, что привело к тому, что плоды роста израильской экономики не доходят до среднестатистических израильтян. Зато они щедро распределяются между топ-менеджерами: генеральные директора 100 наиболее крупных израильских фирм, акции которых котируются на бирже Тель-Авива, заработали в 2015 году 5,1 миллиона каждый, или 425 тысяч шекелей в месяц, что в 44 раза выше средней зарплаты в Израиле в 2015 году (9.952 шекеля в месяц), и в 91 раз выше минимальной зарплаты (4.650 шекелей в месяц).Авторы отчета обращают внимание на тот факт, что более трети наемных работников зарабатывают минимальную заработную плату. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами по-прежнему остается высоким — женщины зарабатывают 68,3% от зарплаты мужчин, что во многом объясняется разницей в оплате «женских» и «мужских» специальностей, а также тем фактом, что женщины зачастую работают на временных рабочих местах или на неполную ставку. Согласно отчету, в 2014 году 30,9% женщин зарабатывали минимальную заработную плату по сравнению с 16,8% мужчин. Вместе с этим, ситуация в Израиле не отличается от ситуации в мире: в Евросоюзе этот показатель составляет 16,7%.Израиль отличается низким уровнем безработицы, всего 4,6%, но отчет указывает на разницу в этом показателе между различными населенными пунктами. Возглавляют таблицу арабские и бедуинские поселения, где процент безработных превышает 10% отметку. В Рахате он составляет 14,4%, в Маджаре 14,8%, в Сахнине 14,7%. В большинстве еврейских населенных пунктов уровень безработицы не превышает 5%, но на периферии есть исключения. В Димоне, к примеру, речь идет о 9,3%, а Йерухаме 8,6%, в Мицпе-Рамоне 9,5%.