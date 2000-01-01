02.02 18:38 MIGnews.com

Израиль: дорогой кашрут

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Расходы бизнеса на услуги по соблюдению кашрута составляют от 7.700 шекелей в год для киоска, продающего еду, и до 297 тысяч шекелей для крупной фабрики. Причем речь идет исключительно о ежегодном сборе и об оплате работы сотрудников раввината, отслеживающих соблюдение кашрута. Такие данные предоставил Центр исследований и информации Кнессета накануне обсуждения вопроса в экономической комиссии израильского парламента. В министерстве религий утверждают, что эти расходы более чем незначительны по сравнению с доходами предпринимателей, и более того, в министерстве уверены, что кашрут служит основным двигателем развития бизнеса, поскольку именно он открывает бизнесу доступ к многочисленным категориям клиентов.Владелец кафе платит за кашрут почти 19 тысяч шекелей в год, владелец зала торжеств, вмещающего до 450 человек, должен выложить 123 тысячи шекелей, а если зал вмещает до тысячи человек, то сумма удваивается до 244 тысяч шекелей. Гостиница, в которой до 250 номеров, заплатит 252 тысячи шекелей в год. Нет смысла отмечать тот всем известный факт, что все эти расходы в конце концов ложатся на плечи потребителей. В Организации гостиничного хозяйства отмечают, что расходы на кашрут достигают 4% от общего оборота отрасли и достигают 330 миллионов шекелей в год. В эту сумму включается ежегодный сбор, зарплаты контролерам, содержание двух кухонь, получение специального кашрута на Песах и более высокие затраты на приобретение только кошерных продуктов.В Центре исследований отметили, что одной из основных проблем в оценке расходов на кашрут в сфере продуктов питания является отсутствие полной базы данных, объединяющей министерство религий, главный раввинат и министерство финансов. В частном исследовании, проведенном по заказу министерства финансов, сумма расходов на кашрут на рынке продуктов питания и напитков оценивается в 2,8 миллиарда шекелей в год, что составляет почти 3% от годового оборота. Наиболее дорогостоящими являются услуги по забою кур — 1,3 миллиарда шекелей в год, забой крупного рогатого скота — 440 миллион шекелей, импорт говядины — 322 миллиона шекелей и, наконец, расходы на кашрут гостиниц — 209 миллионов шекелей.Согласно отчету, порядка 15 тысяч бизнесов в Израиле выплачивают ежегодно около 30 миллионов шекелей. На фоне этой сумме достаточно тревожным выглядит отсутствие данных о числе контролеров и количестве их часов работы.