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Израиль: быстрее всего продают подержанные джипы 02.02 19:37   MIGnews.com

Израиль: быстрее всего продают подержанные джипы

Резкий всплеск продаж новых автомобилей в течение последних трех лет привел к появлению на рынке огромного количества автомобилей со вторых рук. По оценкам занятых продажей подержанных автомобилей, речь идет о почти 200 тысяч автомобилей со вторых рук, выставленных на продажу только за последний год. Пока дешевые кредиты и падение валют подталкивают израильтян к приобретению новых машин (среди них даже тех, кто всегда ездил на подержанных автомобилях), цены на старые стремительно падают.

Основные игроки на рынке автомобилей со вторых рук — лизинговые компании и компании «трейд-ин» — с одной стороны могут быть довольны, потому что в 2016 году рынок рос как на дрожжах: израильтяне приобрели почти 560 тысяч подержанных автомобилей, что на 8% больше, чем в 2015 году и почти на 27% больше чем в 2010. За последний год денежный оборот на рынке составил почти 32 миллиарда шекелей, при этом средняя стоимость автомобиля составила 57 тысяч шекелей. Это с одной стороны. С другой, прибыль тает, стоимость машин со вторых рук падает, автопарки разрастаются до невиданных размеров, а каждый месяц простоя снижает стоимость машины, выставленной на продажу.

По данным компаний, действующих на рынке подержанных автомобилей, быстрее всего продаются небольшие джипы — в среднем за 12 дней. Спрос на них постоянно растет, эта категория выросла почти вдвое за три года — до 26%, в основном за счет классических «семейных» автомобилей, сегмент рынка которых сократился с 60% до 43%.

На третьем месте по спросу, после небольших джипов и семейных автомобилей, находятся супермини автомобили, и сразу вслед за ними мини-автомобили. Автомобили класса «менеджеров» продолжили терять популярность и их сегмент рынка сократился в среднем до 6%.

На 25% вырос в прошлом году спрос на автомобили «вторая рука нулевой километраж» — лизинговая компания продают на частном рынке новые автомобили, приобретенные у импортера со скидкой. Такие автомобили продаются по цене на 10%-30% ниже цены нового автомобиля в автосалоне.
Недостатком системы «вторая рука нулевой километраж» является то, что клиент получает автомобиль, записанный как вторая рука от лизинговой компании и это несмотря на то, что у машины нулевой пробег. Это приводит к снижению цены автомобиля почти на 14% согласно прейскуранту подержанных автомобилей.
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