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Цены на нефть снижаются после резкого роста накануне | Фото: Thinkstock02.02 16:50   MIGnews.com

Цены на нефть снижаются после резкого роста накануне

Мировые цены на нефть незначительно снизились после скачка накануне, сообщает Интерфакс.

Фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,44% - до 56,55 доллара за баррель, после роста к закрытию вчерашних торгов на 2,2% - до 56,8 доллара за баррель.

Цены на фьючерсы на WTI во время торгов в четверг снизились 0,54% - до 53,59 доллара за баррель. Накануне цены выросли на 2,03% - до 53,88 доллара за баррель.

В целом, по оценкам аналитиков, на рынке сохраняется положительная динамика на фоне реализации соглашения между крупнейшими экспортерами нефти о сокращении объемов добычи сырья.

Нефтедобывающие государства договорились сократить добычу на 1,4 млн баррелей в сутки. Аналитическая компания JBC Energy сообщает, что страны ОПЕК выполнили соглашение в прошлом месяце примерно на 88%.
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