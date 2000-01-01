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Удары Израиля в Сирии нанесли ущерб Ирану | Фото:02.01 10:49   MIGnews.com

Удары Израиля в Сирии нанесли ущерб Ирану

ВВС Израиля своими ударами по иранским объектам в Сирии нанесли ущерб Тегерану.

Такое мнение выразил в аналитической статье для The Jerusalem Post политолог Гиллель Фриш.

По его словам, основная причина наступательной позиции проистекает из стремления предотвратить создание иранской оружейной промышленности в Сирии и введение в массовом масштабе оборота высокоточных ракет, нацеленных против Израиля.

"Но, несомненно, есть еще одна причина решимости Израиля нанести удар по иранцам в Сирии, которая согласуется с американской стратегией в отношении Ирана: увеличение издержек иранского империализма", – отметил Фриш.

Он пояснил, что санкции США также нанесли серьезный урон Ирану. Экономика страны достигла пика после объявления о заключении ядерной сделки. После инаугурации президента США Дональда Трампа этот показатель снизился на 3%, а к концу 2018 года экономика сократилась более чем на 3% и еще на 9% в 2019 году.

Частично такие показатели объясняются влиянием санкций на добычу нефти и сокращением экспорта сырья. Добыча снизилась почти на 40%, с 3,8 до 2,4 млн баррелей в день, при еще более резком сокращении экспорта – с 2,5 млн баррелей до менее чем 1,5 млн. Тем временем курс иранского риала также рухнул на черном рынке.

"Неудивительно, что продажи автомобилей в Иране снизились с 1,5 миллиона в 2017 году до чуть менее миллиона", – добавил он.


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