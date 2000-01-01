Беннетт заморозил выплаты в ПА: ХАМАС в бешенстве

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазим Касим разозлился на решение министра обороны Нафтали Беннетта об изъятии средств у 32 семей террористов с израильским гражданством.
Об этом сообщает Kan News.
Представитель ХАМАСа заявил, что этот шаг является "продолжением сионистской войны с заключенными". Касим обозвал действия Беннетта "грабежом" и призвал Палестинскую автономию не сдаваться перед этим "сионистским шагом".
Напомним, что Беннетт подписал распоряжение о конфискации средств ранее в среду. Приказ вступил в силу немедленно.