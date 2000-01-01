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Беннетт заморозил выплаты в ПА: ХАМАС в бешенстве | Фото:02.01 08:42   MIGnews.com

Беннетт заморозил выплаты в ПА: ХАМАС в бешенстве

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазим Касим разозлился на решение министра обороны Нафтали Беннетта об изъятии средств у 32 семей террористов с израильским гражданством.

Об этом сообщает Kan News.

Представитель ХАМАСа заявил, что этот шаг является "продолжением сионистской войны с заключенными". Касим обозвал действия Беннетта "грабежом" и призвал Палестинскую автономию не сдаваться перед этим "сионистским шагом".

Напомним, что Беннетт подписал распоряжение о конфискации средств ранее в среду. Приказ вступил в силу немедленно.


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