02.01 08:42 MIGnews.com

Беннетт заморозил выплаты в ПА: ХАМАС в бешенстве

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Пресс-секретарь ХАМАСа Хазим Касим разозлился на решение министра обороны Нафтали Беннетта об изъятии средств у 32 семей террористов с израильским гражданством.Об этом сообщает Kan News.Представитель ХАМАСа заявил, что этот шаг является "продолжением сионистской войны с заключенными". Касим обозвал действия Беннетта "грабежом" и призвал Палестинскую автономию не сдаваться перед этим "сионистским шагом".Напомним, что Беннетт подписал распоряжение о конфискации средств ранее в среду. Приказ вступил в силу немедленно.