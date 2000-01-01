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В Турции отреагировали на соглашение по East Med | Фото:02.01 21:50   MIGnews.com

В Турции отреагировали на соглашение по East Med

Министерство иностранных дел Турции осудило подписание договора между Израилем, Кипром и Грецией о строительстве газопровода East Med.

Соответствующее заявление было распространено пресс-службой внешнеполитического ведомства практически сразу, после оглашения о подписании соответствующего документа.

"Любой проект, нацеленный на игнорирование Турции как страны с самой длинной береговой линией в Восточном Средиземноморье и на игнорирование турков-киприотов, имеющих равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным", - сказано в заявлении МИД.

Анкара также подчеркнула, что самым экономичным и безопасным путем доставки природных ресурсов по Восточному Средиземноморью на потребительские рынки в Европе – это Турция.

"Те, кто пытается закрыть "врата сотрудничества" как для нас, так и для турков-киприотов – явно страны, преследующие порочные политические цели, а не стремящиеся к сотрудничеству. Мы напоминаем инициаторам проекта, что такие грязные цели не будут иметь места в будущем, поскольку они не были успешными в прошлом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.


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