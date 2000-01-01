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Нетаниягу: теперь Средиземноморье стало безопасней | Фото:02.01 21:00   MIGnews.com

Нетаниягу: теперь Средиземноморье стало безопасней

Расширение сотрудничества между Израилем, Грецией и Кипром делает Восточное Средиземноморье более безопасным.

Об этом в четверг, 2 января, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Афинах, сообщает The Times of Israel.

По его словам, Израиль становится энергетической сверхдержавой, экспортирующей энергоносители.

"Сотрудничество альянса в Восточном Средиземноморье между Грецией, Кипром и Израилем – экономическое, политическое и способствующее безопасности и стабильности в регионе", - заявил Нетаниягу, комментируя подписание соглашения о строительстве газопровода East Med, через который израильский газ будет импортироваться в Европу.


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