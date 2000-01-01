02.01 21:00 MIGnews.com

Нетаниягу: теперь Средиземноморье стало безопасней

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Расширение сотрудничества между Израилем, Грецией и Кипром делает Восточное Средиземноморье более безопасным.Об этом в четверг, 2 января, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Афинах, сообщает The Times of Israel.По его словам, Израиль становится энергетической сверхдержавой, экспортирующей энергоносители."Сотрудничество альянса в Восточном Средиземноморье между Грецией, Кипром и Израилем – экономическое, политическое и способствующее безопасности и стабильности в регионе", - заявил Нетаниягу, комментируя подписание соглашения о строительстве газопровода East Med, через который израильский газ будет импортироваться в Европу.