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Израиль, Греция и Кипр договорились строить газопровод | Фото:02.01 19:08   MIGnews.com

Израиль, Греция и Кипр договорились строить газопровод

Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о постройке подводного трубопровода для транспортировки газа с морских месторождений в юго-восточном Средиземноморье в континентальную Европу.

Соответствующий документ подписан министрами энергетики трех стран – Ювалом Штейницем, Костисом Хацидакисом и Йоргосом Лаккотриписом, сообщает греческое издание Ekathimerini.com.

В церемонии подписания также учавствовали премьер-министры Израиля и Греции Биньямин Нетаниягу и Греции Кириакос Мицотакис, а также президент Кипра Никос Анастасиадес.

Отметим, трубопровод East Med протянется на 1 900 км и предназначен для диверсификации поставок энергоносителей в Европу, которая на данный момент в значительной мере зависит от таких поставок со стороны Российской Федерации.


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