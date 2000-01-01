02.01 17:16 MIGnews.com

Греки договорились о продаже израильского газа

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Греческая энергетическая компания Energean Oil & Gas plc, которая приобрела права на разработку израильских месторождений природного газа Кариш и Танин, подписала меморандум о взаимопонимании с греческой газовой корпорацией DEPA на продажу до 2 млрд куб. м израильского "голубого топлива" в год.Топливо планируют поставлять в Грецию через новый подводный газопровод, строительство которого обойдется примерно в $9 миллиардов, сообщает издание Globes.Подписание соответствующего меморандума предшествовало подписанию соглашения по строительству трубопровода EastMed между министрами энергетики Кипра, Греции и Израиля.Газ будет добываться в Карише и Танине с использованием плавучей установки хранения и разгрузки, расположенной в 90 км от побережья."Это первое коммерческое соглашение, которое станет толчком для работ с использованием East Med. Дополнительные детали, включая условия, точки доставки, состав газа, цену и прочее, будут обсуждаться в рамках подробного соглашения между компаниями", - заявили в пресс-службе Energean.По данным компании DEPA, соответствующее соглашение рассчитано на использовании лишь 20% мощности проектируемого газопровода."Подписанное соглашение – решающий шаг на пути к коммерческой реализации проекта East Med Pipeline. DEPA обязуется покупать 2 млрд куб. м в год, что эквивалентно лишь 20% первоначальной мощности газопровода", - заявил в свою очередь генеральный директор DEPA Константинос Сифарас.