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Греки договорились о продаже израильского газа | Фото:02.01 17:16   MIGnews.com

Греки договорились о продаже израильского газа

Греческая энергетическая компания Energean Oil & Gas plc, которая приобрела права на разработку израильских месторождений природного газа Кариш и Танин, подписала меморандум о взаимопонимании с греческой газовой корпорацией DEPA на продажу до 2 млрд куб. м израильского "голубого топлива" в год.

Топливо планируют поставлять в Грецию через новый подводный газопровод, строительство которого обойдется примерно в $9 миллиардов, сообщает издание Globes.

Подписание соответствующего меморандума предшествовало подписанию соглашения по строительству трубопровода EastMed между министрами энергетики Кипра, Греции и Израиля.

Газ будет добываться в Карише и Танине с использованием плавучей установки хранения и разгрузки, расположенной в 90 км от побережья.

"Это первое коммерческое соглашение, которое станет толчком для работ с использованием East Med. Дополнительные детали, включая условия, точки доставки, состав газа, цену и прочее, будут обсуждаться в рамках подробного соглашения между компаниями", - заявили в пресс-службе Energean.

По данным компании DEPA, соответствующее соглашение рассчитано на использовании лишь 20% мощности проектируемого газопровода.

"Подписанное соглашение – решающий шаг на пути к коммерческой реализации проекта East Med Pipeline. DEPA обязуется покупать 2 млрд куб. м в год, что эквивалентно лишь 20% первоначальной мощности газопровода", - заявил в свою очередь генеральный директор DEPA Константинос Сифарас.


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