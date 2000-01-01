02.01 08:51 MIGnews.com

Golan Telecom продадут "Электре"

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По сообщению израильского делового издания “Калькалист” закончилась сага с продажей крупного израильского провайдера мобильной телефонной связи, Golan Telecom.Golan Telecom продадут утром 2 января компании “Электра” группы компаний “Элко” за 350 миллионов шекелей.Golan Telecom должен компании Cellcom 600 миллионов шекелей за использование ее инфраструктуры. Согласно соглашению о продаже, Электра будет платить Cellcom 220-250 миллионов шекелей в год на протяжении 10 лет за использование ее инфраструктуры.Контроль над группой “Элко” осуществляет семья Залкинд. Переговоры о покупке Golan Telecom начались около двух месяцев назад, но затем якобы прекратились, поэтому сообщение о продаже оказалось некоторой неожиданностью.