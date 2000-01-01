01.12 19:38 MIGnews.com

Walmart опроверг слухи о запуске франшизы в Израиле

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Сеть Walmart опровергла слухи о запуске франшизы в Израиле.Представители компнии заявили, что в ее объявлениях LinkedIn о поиске сотрудников в Иерусалиме, которые вызвали слухи о запуске в Израиле, произошла ошибка. Они планировали найти сотрудников в городе Cалем (Salem) в штате Иллинойс, США.Из-за спекуляций по поводу запуска американского гиганта розничной торговли в Израиле упали акции крупных израильских супермаркетов, включая Shufersal и Rami Levi.