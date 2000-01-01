01.12 12:17 MIGnews.com
Нетаниягу: 40 млн шекелей на безопасность Иудеи и Самарии
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил выделение 40 миллионов шекелей для укрепления безопасности в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает Walla.
"Правительство несет ответственность за свою территорию и за любую попытку наступления против другой страны – мы следуем этому принципу", – сказал он.
По словам премьер-министра, сотрудничество между ШАБАКом и ЦАХАЛом дает впечатляющие результаты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии