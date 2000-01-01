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Нетаниягу: 40 млн шекелей на безопасность Иудеи и Самарии | Фото:01.12 12:17   MIGnews.com

Нетаниягу: 40 млн шекелей на безопасность Иудеи и Самарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил выделение 40 миллионов шекелей для укрепления безопасности в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Walla.

"Правительство несет ответственность за свою территорию и за любую попытку наступления против другой страны – мы следуем этому принципу", – сказал он.

По словам премьер-министра, сотрудничество между ШАБАКом и ЦАХАЛом дает впечатляющие результаты.


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