01.12 12:17 MIGnews.com

Нетаниягу: 40 млн шекелей на безопасность Иудеи и Самарии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил выделение 40 миллионов шекелей для укрепления безопасности в Иудее и Самарии.Об этом сообщает Walla."Правительство несет ответственность за свою территорию и за любую попытку наступления против другой страны – мы следуем этому принципу", – сказал он.По словам премьер-министра, сотрудничество между ШАБАКом и ЦАХАЛом дает впечатляющие результаты.