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INSTEX пополнился новыми европейскими странами | Фото:01.12 16:06   MIGnews.com

INSTEX пополнился новыми европейскими странами

К платежному механизму INSTEX, который позволяет торговать с Ираном в обход американский санкций, присоединились несколько европейских стран.

29 ноября Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

"Этот прогресс усиливает INSTEX, демонстрирует европейские усилия по содействию законной торговле между Европой и Ираном и ясно демонстрирует нашу неизменную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану",— сказано в совместном заявлении.

Тем не менее, страны все же призвали Тегеран вернуться к полному соблюдению своих обязательств. Подписанты также добавили, что полная и эффективная реализация ядерной сделки с Ираном имеет чрезвычайно важное значение. Европейские страны пообещали продолжать усилия по поиску дипломатического решения в рамках JCPoA.


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