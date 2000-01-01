02.11 07:10 MIGnews.com

США сократили помощь Ливану по просьбе Израиля

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США по просьбе Израиля заморозили военную помощь Ливану в размере 105 миллионов долларов.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Reuters.В частности, 30 октября израильские дипломаты обратились к международным партнерам и донорским организациям с просьбой пересмотреть военную помощь Ливану из-за нестабильной ситуации и растущим влиянием "Хизбаллы".Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что финансирование будет зависеть от того, продолжится ли поддержка шиитской организации. В США в ответ на просьбу решили сократить помощь Ливану. Однако, по словам американского чиновника, который предпочел, чтобы его имя не раскрывалось, это может привести к тому, что Российская Федерация в итоге расширит свое влияние в регионе.Тем временем, Израиль возложил на ливанских военных вину за то, что позволили "Хизбалле" развернуть собственную ракетную программу.