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Две недели простоя: банки Ливана вновь функционируют | Фото:01.11 14:00   MIGnews.com

Две недели простоя: банки Ливана вновь функционируют

В пятницу, 1 ноября, частные банки Ливана вновь открылись после двухнедельного закрытия из-за массовых антиправительственных протестов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что повторное открытие финансовых учреждений последовало за отставкой премьер-министра Саада Харири на этой неделе, что было ключевым требованием протестующих.

Существовали опасения, что начало работы банков может привести к массовому наплыву ливанцев, которые могли забрать все свои сбережения. Тем не менее, к полудню учреждения функционировали нормально, а длинных очередей к кассам не наблюдалось.

Ливанцы протестуют с 17 октября, требуя положить конец широко распространенной коррупции и бесхозяйственности со стороны политического класса, который правит страной в течение последних трех десятилетий.

Что примечательно, внешний долг Ливана превысил 100 миллиардов долларов. У страны нет денег платить проценты по долгу. Отношение государственного долга к ВНП составляет 155% и является одним из самых высоких в мире. Дефицит государственного бюджета в этом году достигнет 10% от ВНП.


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