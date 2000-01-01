01.11 14:00 MIGnews.com

Две недели простоя: банки Ливана вновь функционируют

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В пятницу, 1 ноября, частные банки Ливана вновь открылись после двухнедельного закрытия из-за массовых антиправительственных протестов.Об этом сообщает The Times of Israel.Уточняется, что повторное открытие финансовых учреждений последовало за отставкой премьер-министра Саада Харири на этой неделе, что было ключевым требованием протестующих.Существовали опасения, что начало работы банков может привести к массовому наплыву ливанцев, которые могли забрать все свои сбережения. Тем не менее, к полудню учреждения функционировали нормально, а длинных очередей к кассам не наблюдалось.Ливанцы протестуют с 17 октября, требуя положить конец широко распространенной коррупции и бесхозяйственности со стороны политического класса, который правит страной в течение последних трех десятилетий.Что примечательно, внешний долг Ливана превысил 100 миллиардов долларов. У страны нет денег платить проценты по долгу. Отношение государственного долга к ВНП составляет 155% и является одним из самых высоких в мире. Дефицит государственного бюджета в этом году достигнет 10% от ВНП.