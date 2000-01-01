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Гособлигации Израиля будут включены в Мировой индекс | Фото:01.10 14:37   MIGnews.com

Гособлигации Израиля будут включены в Мировой индекс

Государственные облигации Израиля будут включены в Мировой правительственный индекс облигаций (WGBI) с апреля 2020 года.

Об этом объявила британская экономическая компания FTSE, которая является дочерней компанией Лондонской фондовой биржи, в своем последнем ежегодном обзоре классификации стран, передает Globes.

"Мы поздравляем Израиль с включением в FTSE. Пользователи индекса придерживались мнения, что рынок гособлигаций Израиля соответствует порогам нашего самого высокого уровня доступности", – сказала глава департамента политики в отношении индексов с фиксированной доходностью Никки Стефанелли.

Уточняется, что гособлигации Израиля в национальной валюте будут включены с 1 апреля 2020 года. По прогнозам, они будут составлять 0,29%, согласно рыночной стоимости, оцененной экспертами по состоянию на август 2019 года.

Ожидаемое включение Израиля в индекс WGBI укрепило шекель за последние месяцы благодаря покупкам израильских государственных облигаций.

На текущий момент в FTSE включены облигации 21 страны мира: США, Канада, Мексика, Южная Африка, Япония, Малайзия, Австрия, Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.


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