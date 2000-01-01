Гособлигации Израиля будут включены в Мировой индекс
Государственные облигации Израиля будут включены в Мировой правительственный индекс облигаций (WGBI) с апреля 2020 года.
Об этом объявила британская экономическая компания FTSE, которая является дочерней компанией Лондонской фондовой биржи, в своем последнем ежегодном обзоре классификации стран, передает Globes.
"Мы поздравляем Израиль с включением в FTSE. Пользователи индекса придерживались мнения, что рынок гособлигаций Израиля соответствует порогам нашего самого высокого уровня доступности", – сказала глава департамента политики в отношении индексов с фиксированной доходностью Никки Стефанелли.
Уточняется, что гособлигации Израиля в национальной валюте будут включены с 1 апреля 2020 года. По прогнозам, они будут составлять 0,29%, согласно рыночной стоимости, оцененной экспертами по состоянию на август 2019 года.
Ожидаемое включение Израиля в индекс WGBI укрепило шекель за последние месяцы благодаря покупкам израильских государственных облигаций.
На текущий момент в FTSE включены облигации 21 страны мира: США, Канада, Мексика, Южная Африка, Япония, Малайзия, Австрия, Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.