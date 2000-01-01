WeWork отказалась от продажи акций после отстранения Ноймана
Компания WeWork, специализирующаяся на торговле высокотехнологичной недвижимостью для офисов формата Open Space и "коворкингов", отказалась от продажи акций после отстранения основателя Адама Ноймана и на фоне скептицизма инвесторов по поводу невероятно высокой оценки.
По данным The Guardian, соответствующее решение ставит фирму в затруднительное положение, ведь новое руководство готовится к массовым сокращениям для остановки огромных потерь.
Новые управители Арти Минсон и Себастьян Ганнингем объявили, что приостановили первичную продажу акций, "чтобы сосредоточиться на основном бизнесе, базис которого остается сильным".
На прошлой неделе WeWork официально отменила IPO, объявив о решении отозвать документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Среди документов ведомость S-1, где WeWork раскрывала свои финансовые показатели для потенциальных инвесторов.
Соучредитель и генеральный директор Адам Нойман был отстранен от управления компанией, которая до недавнего времени была самым ценным стартапом в США. Он был уволен после того, как в СМИ появилась информация, что глава компании вывел 700 млн долларов.
Эксцентричное поведение Ноймана еще больше подорвало его положение: поступали сообщения о курении марихуаны на частных самолетах, собраниях с алкоголем.
Новые сопредседатели WeWork планируют сократить около 5 тысяч людей и продать самолет стоимостью в 60 млн долларов, купленный в прошлом году. Дело в том, что убытки были оценены в 3 млрд долларов только за последние три года, а по прогнозам, компания может потерять еще больше денег после первого квартала 2020 года.