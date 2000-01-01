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WeWork отказалась от продажи акций после отстранения Ноймана | Фото:01.10 11:58   MIGnews.com

WeWork отказалась от продажи акций после отстранения Ноймана

Компания WeWork, специализирующаяся на торговле высокотехнологичной недвижимостью для офисов формата Open Space и "коворкингов", отказалась от продажи акций после отстранения основателя Адама Ноймана и на фоне скептицизма инвесторов по поводу невероятно высокой оценки.

По данным The Guardian, соответствующее решение ставит фирму в затруднительное положение, ведь новое руководство готовится к массовым сокращениям для остановки огромных потерь.

Новые управители Арти Минсон и Себастьян Ганнингем объявили, что приостановили первичную продажу акций, "чтобы сосредоточиться на основном бизнесе, базис которого остается сильным".

На прошлой неделе WeWork официально отменила IPO, объявив о решении отозвать документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Среди документов ведомость S-1, где WeWork раскрывала свои финансовые показатели для потенциальных инвесторов.

Соучредитель и генеральный директор Адам Нойман был отстранен от управления компанией, которая до недавнего времени была самым ценным стартапом в США. Он был уволен после того, как в СМИ появилась информация, что глава компании вывел 700 млн долларов.

Эксцентричное поведение Ноймана еще больше подорвало его положение: поступали сообщения о курении марихуаны на частных самолетах, собраниях с алкоголем.

Новые сопредседатели WeWork планируют сократить около 5 тысяч людей и продать самолет стоимостью в 60 млн долларов, купленный в прошлом году. Дело в том, что убытки были оценены в 3 млрд долларов только за последние три года, а по прогнозам, компания может потерять еще больше денег после первого квартала 2020 года.


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