Европейский вещательный союз (EBU) дал общественной вещательной корпорации "Кан" двухнедельную отсрочку на предоставление финансовых гарантий проведения конкурса песни "Евровидение-2019" в Израиле.
Ранее представители "Кан" обратились с соответствующей просьбой к EBU, поскольку израильское правительство все еще не утвердило бюджет мероприятия, настаивая на том, чтобы корпорация проводила его за свой счет. Напомним, что себестоимость "Евровидения" в Израиле оценивается в 35 миллионов евро.
По этой причине Израиль никак не мог до 1 августа внести необходимый залог в размере 12 млн. евро. Однако, как пишет The Jerusalem Post, "Кан" и EBU достигли соглашения, установив новый крайний срок оплаты до 14 августа.
Кроме того, председатель корпорации Гиль Омер написал министру связи Аюбу Кара письмо, выразив свою обеспокоенность тем, что отсутствие финансирования ставит под угрозу срыва такую "прекрасную возможность показать миру прекрасный лик Израиля".
Однако ответ Минсвязи был неутешительным: "Общественная вещательная корпорация отвечает за проведение "Евровидения" из собственного бюджета. Я приложу особые усилия, чтобы министр финансов предоставил кредит на проведение конкурса".
Дело в том, что в "Кан" настаивают на невозможности проведения эстрадного конкурса за свой счет, поскольку это приведет к "невосполнимому дефициту бюджета".
Очевидно одно: если корпорация и правительство не придут к общему знаменателю в срок, то у EBU не останется другого выбора, кроме как лишить Израиль прав на проведение "Евровидения" и передать их другим странам. К примеру, Кипру, который в этом году занял на конкурсе второе место.