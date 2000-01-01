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Фото из архива 01.08 12:17   MIGnews.com

Китайское производство начало замедляться из-за санкций США

Китайские производственные компании начали замедляться из-за осложнения условий получения сырья. Это одни из первых последствий воздействия американских санкций на китайскую экономику.

Согласно исследованию Reuters, за июль заводы КНР произвели рекордно низкое количество продукции по сравнению с прошлыми 8 месяцами. Упадок экономики поднебесной отразился также и на других странах: вследствие падения количества контейнерных перевозок из Китая, Австралия и Япония начали получать заметно меньше товаров в сравнении с остальными странами.

В Соединенных штатах была замечена незначительная заморозка товарооборота. А вот в Европе ожидается резкий прирост товаров из Китая с учетом того, что ЕС отказался поддерживать американские санкции и, более того, пытается минимизировать их действие.

Администрация президента США Дональда Трампа, по словам источника, готова предложить 25-процентные тарифы на дополнительные 200 миллиардов долларов импорта по сравнению с первоначальным предложением в 10% и угрозой тарифов на 500 миллиардов. Напомним, 10 июля в Белом доме заявили, что введут 10- процентные пошлины на китайские товары общей суммой около 200 млрд чтоб постепенно увеличивать их до 25%.

В частности санкции коснутся тех сфер, до которых не дошли предыдущие: продукты, химикаты, сталь и алюминий, а среди потребительских товаров кормы для собак, мебель, ковры, автомобильные шины, велосипеды, бейсбольные перчатки и косметические средства и так далее.


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