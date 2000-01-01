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65% хай-тек компаний могут не справиться с кризисом | Фото:01.06 07:45   MIGnews.com

65% хай-тек компаний могут не справиться с кризисом

Около 65% стратапов в Израиле могут резко сократить работу или закрыться в следующие полгода из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Опрос, проведенный Israeli Innovation Authority (IIA), показывает, что большинство новых компаний могут не справиться с экономическим давлением.

"Результаты опросы показывают, что многие молодые компании сталкиваются с банкротством, а индустрия не получает должной поддержки от государства", - пишет Карин Маер Рубинштейн, эксперт в этой области.

Сфера хай-тек в Израиле отвечает за 10% от всех рабочих мест в стране. Кризис коронавируса привел к безработице на уровне 27%, начиная с февраля. Отмечается, что главы 414 хай-тек компании в Израиле вынуждены были уволить часть или большинство сотрудников во время пандемии.

Сообщается, что около 65% компаний считают, что у них нет достаточных ресурсов, чтобы "продолжать работу в следующие шесть месяцев". Рубинштейн добавляет, что выделенных 1.2 миллиардов шекелей на помощь сектору не хватит.


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