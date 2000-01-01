01.06 19:33 MIGnews.com

Израильские стартапы собрали более $300 млн за май

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В мае 2020 года израильские стартапы собрали свыше 300 миллионов долларов.Об этом сообщает издание Globes.Уточняется, что цифра может оказаться даже больше, поскольку некоторые компании предпочитают хранить в секрете информацию о собранных средствах.После получения рекордных 8,3 млрд долларов в 2019 году, нынешний год начинался с 2,74 млрд, привлеченных в первом квартале. Еще миллиард долларов был привлечен в прошлом месяце.Показатели за май были ниже, чем в аналогичный период 2018 года из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19. Но это не повлияло на общую картину, поскольку большая часть сбора была достигнута до начала кризиса.Аналитики пока не спешат говорить, является ли это новой тенденцией. Тем более что в раундах финансирования за май участвовали в основном мелкие компании. Таким образом, сборы крупных стартапов до конца года могут поставить новый рекорд.