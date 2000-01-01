01.06 17:59 MIGnews.com

Правительство занялось пятилетним планом для друзов

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В понедельник, 1 июня, правительство одобрило финансирование пятилетнего бюджетного плана для друзов.Об этом сообщил офис премьер-министра.По словам Нетаниягу, министерство финансов и регионального сотрудничества немедленно начнет составлять пятилетний план поддержки и развития городов друзов и черкессов.В заявлении не уточняется, сколько денег будет выделено на план.В воскресенье сотни друзов и черкесских активистов протестовали возле дома Нетаниягу, требуя обещанного их городам финансирования.Они потребовали, чтобы правительство одобрило бюджет на 2020 год и пятилетний план для их общин.