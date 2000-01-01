Израиль сделал ставку на возобновляемые источники энергии
Министр энергетики увеличил запланированный целевой показатель использования возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году.
Об этом он написал Facebook.
Предыдущий запланированный показатель составлял 17%. Это означает, что в ближайшее десятилетие будут построены солнечные электростанции.
Штайниц отметил, не объясняя, как указанный показатель будет достигнут, что большое значение для экологии имеет замена угля и загрязняющих веществ на солнечную энергию. Это сократит загрязнение воздуха на 93%, а выбросов парниковых газов – на 50%.