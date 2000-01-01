01.06 16:13 MIGnews.com

Израиль сделал ставку на возобновляемые источники энергии

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Министр энергетики увеличил запланированный целевой показатель использования возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году.Об этом он написал Facebook.Предыдущий запланированный показатель составлял 17%. Это означает, что в ближайшее десятилетие будут построены солнечные электростанции.Штайниц отметил, не объясняя, как указанный показатель будет достигнут, что большое значение для экологии имеет замена угля и загрязняющих веществ на солнечную энергию. Это сократит загрязнение воздуха на 93%, а выбросов парниковых газов – на 50%.