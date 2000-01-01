01.06 15:52 MIGnews.com

Иран готов и дальше поставлять нефть Венесуэле

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Иран готов к отправке очередной партии нефти в Венесуэлу, если Каракас об этом попросит.Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Аббас Мусави.По его словам, на днях Тегеран направила в Венесуэлу пять танкеров с нефтью. Мусави считает, что Иран имеет полное право вести свободную торговлю с латиноамериканской страной."Отправив нефть в Венесуэлу, Иран продемонстрировал готовность к защите своих прав вдали от региона", – подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.