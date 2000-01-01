Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Иран готов и дальше поставлять нефть Венесуэле | Фото:01.06 15:52   MIGnews.com

Иран готов и дальше поставлять нефть Венесуэле

Иран готов к отправке очередной партии нефти в Венесуэлу, если Каракас об этом попросит.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Аббас Мусави.

По его словам, на днях Тегеран направила в Венесуэлу пять танкеров с нефтью. Мусави считает, что Иран имеет полное право вести свободную торговлю с латиноамериканской страной.

"Отправив нефть в Венесуэлу, Иран продемонстрировал готовность к защите своих прав вдали от региона", – подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:34
Еще четыре женщины обвиняют Вайнштейна в сексуальном насилии
16:13
Израиль сделал ставку на возобновляемые источники энергии
15:30
У Рогозина изучают предложение NASA по окололунной станции
15:01
Тель-Авив: в воде обнаружено тело 25-летнего мужчины
14:55
Репортаж из тайной квартиры проституток в Рамат-Гане
14:24
В центре Эйлата построят парк аттракционов
14:20
Турция открывает пляжи, рестораны
13:44
Госконтролер рассмотрит решения правительства в пандемию
12:44
ОАЭ: Израиль должен прекратить разговоры об аннексии
12:09
Ниссенкорн прокомментировал спорный закон по коронавирусу
12:09
"Отрубить головы семейке Нациньягу на Кикар Цион"
11:36
Тысячи школьников по всему Израилю отправлены на карантин
11:30
Две тысячи школьников в Хадере отправлены на карантин
11:29
Трампа из-за протестов поместили в подземный бункер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  