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В центре Эйлата построят парк аттракционов | Фото:01.06 14:24   MIGnews.com

В центре Эйлата построят парк аттракционов

Муниципалитет Эйлата объявил тендер на строительство платных аттракционов на месте старого аэропорта в центре города. Об этом сообщает Globes.

Площадь зоны строительства составляет 14 дунам и располагается на юге города. В тендер входит постройка Колеса обозрения, воздушного шара и других аттракционов.

"Тендер предлагает разработчикам 14 дунам, разделенных на мелкие зоны. Они смогут построить аттракционы на своем усмотрение, по типу Luna Park в Тель-Авиве. Каждая установка будет отдельным, независимым бизнесом", - говорится в сообщении. Парк планируют открыть в конце 2021 года.

Рядом с платной зоной также откроют зону для бесплатного посещения, которая соединит восточную и западную часть города. Парк, помимо прочего, будет располагать концертной зоной, местом для кемпинга, места для ночевки и т.д.

Ожидаемый инвестиции в проект - 170 миллионов шекелей. Дизайном займется фирма из Тель-Авива Derman Verbakel Architecture.


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