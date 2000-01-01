01.06 11:06 MIGnews.com

Экономику ПА ожидает резкий спад

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Экономика Палестинской администрации может упасть на 11% в предстоящем году из-за пандемии коронавируса, сообщает в новом отчете Международный банк.Помимо этого, на экономику ПА влияет напряженность в отношениях с Израилем из-за планов по аннексии частей Западного берега. В отчете указывается, что подобные односторонние шаги могут привести к "конфликту и нестабильности".Палестинская экономика выросла только на 1% с 2019 года и предполагается, что показатели упадут на 7,6% до 11% в 2020. Это зависит от скорости восстановления после кризиса коронавируса и от риска повторной вспышки.Всего с начала пандемии в ПА зафиксировано 400 случаев COVID-19, и только два смертельных исхода. В Газе насчитывается 60 пациентов с коронавирусом.ПА также потеряет $1,2 млрд финансовой помощи в 2020 году, по сравнению с 800 млн годом ранее. Еще до кризиса почти треть населения ПА жили за чертой бедности. В Газе этот показатель составляет 64%.