В Израиле открыта станция ​​Мазкерет-Батья

Израильские железные дороги открыли станцию Мазкерет-Батья, 69 по счету в быстро растущей сети. Станция находится на восточной линии Тель-Авив - Беэр-Шева, в каждом направлении в час будет ходить один поезд с остановками в Лоде, Рамле, Кирьят-Малахии-Йоаве, Кирьят-Гате и Лахавим-Рахате.
Израильские железные дороги потратили более 60 миллионов шекелей на строительство станции, включая пассажирский терминал, платформы, два новых пути, пассажирские переходы под путями и автостоянку на 400 автомобилей, а также велосипедов.
До станции были введены четыре новых автобусных маршрута, скоординированные с прибытием и отбытием поездов.
Министр транспорта Исраэль Кац, который присутствовал на церемонии открытия станции, сказал: "Это отличная новость для жителей региона. Это быстрое и эффективное решение общественного транспорта для тысяч пассажиров, которые хотят быстро и удобно добраться до Тель-Авива, Беэр-Шевы и в другие части страны".