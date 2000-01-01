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В Израиле открыта станция ​​Мазкерет-Батья | Фото:01.06 07:46   MIGnews.com

В Израиле открыта станция ​​Мазкерет-Батья

Израильские железные дороги открыли станцию ​​Мазкерет-Батья, 69 по счету в быстро растущей сети. Станция находится на восточной линии Тель-Авив - Беэр-Шева, в каждом направлении в час будет ходить один поезд с остановками в Лоде, Рамле, Кирьят-Малахии-Йоаве, Кирьят-Гате и Лахавим-Рахате.

Об этом в субботу, 1 июня сообщает портал Globes.

Израильские железные дороги потратили более 60 миллионов шекелей на строительство станции, включая пассажирский терминал, платформы, два новых пути, пассажирские переходы под путями и автостоянку на 400 автомобилей, а также велосипедов.

До станции были введены четыре новых автобусных маршрута, скоординированные с прибытием и отбытием поездов.

Министр транспорта Исраэль Кац, который присутствовал на церемонии открытия станции, сказал: "Это отличная новость для жителей региона. Это быстрое и эффективное решение общественного транспорта для тысяч пассажиров, которые хотят быстро и удобно добраться до Тель-Авива, Беэр-Шевы и в другие части страны".


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