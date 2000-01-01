01.06 13:20 MIGnews.com

Израиль поднялся в рейтинге конкурентоспособных экономик

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За год экономика Еврейского государства улучшила показатель своей конкурентоспособности, утверждают аналитики из бизнес-школы IMD. Так, если в прошлом году Израиль занимал в рейтинге WorldCompetitiveness Ranking 21 позицию, то в этом поднялся на 22-ую, расположившись между Австралией и Бельгией.В пятерку лидеров входят специальный административный район Китая Гонконг, Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды и Ирландия, а аутсайдерами списка стали Хорватия, Украина, Бразилия, Монголия и Венесуэла. Всегда в рейтинг попали 63 государства.Рейтинг конкурентоспособности экономик составлялся с учетом 20 факторов, разделенных на 4 группы: показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры включают в себя 323 разнообразных переменных, среди которых вклад в мировой ВВП, цены на бензин и уровень налоговых ставок, прозрачность государственной политики и открытость национальной культуры для иностранных идей.