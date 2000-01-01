01.05 07:16 MIGnews.com

Ликуд требует увеличить возраст выхода на пенсию для женщин

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Издание Калькалист сообщает о том, что в ходе коалиционных переговоров с ультраортодоксальными партиями Ликуд потребовал поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 65 лет.Со своей стороны, ультраортодксальные партнеры потребовали привязать финансирование йешивот к количеству учащихся и возрасту студентов.Требование об подъеме возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет было представлено главой команды Ликуда на коалиционных переговорах министром туризма Яривом Левиным.Ранее Калькалист опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которому 51% женщин заинтересован в том, чтобы продолжить работать после 62 лет.Согласно опросу, проведенному центром Диалог, 46% израильтян выражают желание продолжить работать по достижении пенсионного возраста. При этом лишь 40% мужчин готовы работать после наступления пенсионного возраста - 67 лет.Авторы опроса полагают, что большее желание женщин работать по достижении пенсионного возраста объясняется "разрывом в уровне зарплат", тем что женщины чаще работают на неполную ставку и увеличением продолжительности жизни.В прошлой каденции на рассмотрение Кнессета был представлен закон о подъеме пенсионного возраста женщин до 64 лет, но его провалили.Закон был провален из-за того, что члены финансового комитета Кнессета во главе с Моше Гафни требовали выплаты компенсаций уволенным женщинам, а также женщинам, которые были вынуждены уволиться с работы из-за вредных условий. Финансовый комитет требовал, чтобы указанным категориям женщин выплачивалось пособие по безработице или пенсия на протяжении двух лет, но министерство финансов отказалось выполнить это требование.Одновременно, представители ультраортодоксальных фракций в ходе обсуждения выдвинули требование привязки бюджетов религиозных школ к количеству студентов в связи с “естественным приростом”. В случае, если это требование будет принято, финансирование йешивот увеличится на несколько сотен миллиардов шекелей. Сегодня бюджет ультраортодксальных учебных заведений составляет 1,1 миллиарда шекелей в год.