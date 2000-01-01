Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ликуд требует увеличить возраст выхода на пенсию для женщин 01.05 07:16   MIGnews.com

Ликуд требует увеличить возраст выхода на пенсию для женщин

Издание Калькалист сообщает о том, что в ходе коалиционных переговоров с ультраортодоксальными партиями Ликуд потребовал поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 65 лет.

Со своей стороны, ультраортодксальные партнеры потребовали привязать финансирование йешивот к количеству учащихся и возрасту студентов.

Требование об подъеме возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет было представлено главой команды Ликуда на коалиционных переговорах министром туризма Яривом Левиным.

Ранее Калькалист опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которому 51% женщин заинтересован в том, чтобы продолжить работать после 62 лет.

Согласно опросу, проведенному центром Диалог, 46% израильтян выражают желание продолжить работать по достижении пенсионного возраста. При этом лишь 40% мужчин готовы работать после наступления пенсионного возраста - 67 лет.

Авторы опроса полагают, что большее желание женщин работать по достижении пенсионного возраста объясняется "разрывом в уровне зарплат", тем что женщины чаще работают на неполную ставку и увеличением продолжительности жизни.

В прошлой каденции на рассмотрение Кнессета был представлен закон о подъеме пенсионного возраста женщин до 64 лет, но его провалили.

Закон был провален из-за того, что члены финансового комитета Кнессета во главе с Моше Гафни требовали выплаты компенсаций уволенным женщинам, а также женщинам, которые были вынуждены уволиться с работы из-за вредных условий. Финансовый комитет требовал, чтобы указанным категориям женщин выплачивалось пособие по безработице или пенсия на протяжении двух лет, но министерство финансов отказалось выполнить это требование.

Одновременно, представители ультраортодоксальных фракций в ходе обсуждения выдвинули требование привязки бюджетов религиозных школ к количеству студентов в связи с “естественным приростом”. В случае, если это требование будет принято, финансирование йешивот увеличится на несколько сотен миллиардов шекелей. Сегодня бюджет ультраортодксальных учебных заведений составляет 1,1 миллиарда шекелей в год.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:21
Нетаниягу: Израиль создает новые альянсы в арабском мире
08:17
Выборы 2019: арабы голосовали за неарабские партии
07:31
Мадуро: Мы победили силы оппозиции
07:04
"Не дадим превратить Израиль в религиозное государство"
06:52
Европа не поможет: палестинцы останутся без денег
06:49
Герои, спасавшие других ценой собственной жизни
06:20
Экспедиционная группа обнаружила следы йети
05:27
Президент Мексики призывает США ратифицировать замену НАФТА
05:15
Глава правительства Казахстана планирует посетить Израиль
04:50
Ришон ле-Цион празднует День Победы
04:33
Шарлиз Терон заявила, что готова к новым знакомствам
03:46
Музыкант Пит Доэрти госпитализирован после встречи с ежом
02:04
Кейт Миддлтон награждена почетным орденом
01:10
Власти Сингапура введут ограничения в интернете
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus