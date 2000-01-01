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Бывшая управляющая Банка Израиля займет новую должность | Фото:01.05 16:29   MIGnews.com

Бывшая управляющая Банка Израиля займет новую должность

Бывшая управляющая Банка Израиля профессор Карнит Флуг присоединилась к Институту демократии Израиля (IDI) в качестве вице-президента по исследованиям в области государственного управления и экономики. В рамках своей работы Флуг будет заниматься фундаментальными задачами правительства и экономических систем. Внимание сосредоточиться на областях исследований, связанных с процветанием и экономической мощью, экономической мобильностью, производительностью и долгосрочным ростом.

Среди других областей, которые будут находиться в ее ведении в институте: повышение эффективности государственной службы, понимание и поддержка подготовки государственного и делового секторов к будущему рынку труда, ведущие долгосрочные научно-исследовательские проекты для улучшения функционирования правительства и его экономических структур.

Флуг провела почти всю свою карьеру в Банке Израиля, ранее занимая должность заместителя управляющего и директора исследовательского отдела банка. Она занимала эту должность в течение десяти лет, прежде чем сменить Стэнли Фишера на посту исполняющего обязанности управляющего в июле 2013 года.

"Карнит обладает исключительным опытом и знаниями в области государственного управления и экономики, и ее вступление в институт является значительным активом, который внесет вклад в работу Института по совершенствованию процессов в правительстве и экономике", - сказал президент IDI Йоханан Плеснер.

Флуг сказала, что она планирует использовать свое время в IDI для улучшения процессов принятия решений в государственных системах, повышения эффективности государственной службы и перспективной социально-экономической политики. Она надеется, что ее работа поможет "добиться инклюзивного и устойчивого роста на благо всех граждан Израиля".


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