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Израильский олигарх укрыл в Европе 100 миллионов евро 01.05 12:03   MIGnews.com

Израильский олигарх укрыл в Европе 100 миллионов евро

Израильский олигарх Элиезер Фишман, бизнес которого рухнул из-за невозможности покрыть долги на общую сумму 4 миллиарда шекелей пытался скрыть в Европе 100 миллионов евро, сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Фишман скрывал свои активы путем покупки недвижимости в Германии. Там он владеет жилым комплексом в районе Берлина, кинотеатром, торговым центром, а также несколькими жилыми комплексами для сдачи в аренду.

О тайных активах Фишмана стало известно благодаря информаторам международной компании Black Cube.

Сам Фишман наличие скрытых активов отрицает, и говорит, что требование управляющего ликвидацией его бизнесами основано на “рециклинге ранее опровергнутой лжи”.


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