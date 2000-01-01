01.05 12:03 MIGnews.com

Израильский олигарх укрыл в Европе 100 миллионов евро

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Израильский олигарх Элиезер Фишман, бизнес которого рухнул из-за невозможности покрыть долги на общую сумму 4 миллиарда шекелей пытался скрыть в Европе 100 миллионов евро, сообщает 12-й канал израильского ТВ.Фишман скрывал свои активы путем покупки недвижимости в Германии. Там он владеет жилым комплексом в районе Берлина, кинотеатром, торговым центром, а также несколькими жилыми комплексами для сдачи в аренду.О тайных активах Фишмана стало известно благодаря информаторам международной компании Black Cube.Сам Фишман наличие скрытых активов отрицает, и говорит, что требование управляющего ликвидацией его бизнесами основано на “рециклинге ранее опровергнутой лжи”.