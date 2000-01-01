Компания Vector Capital купила 25% акций израильской KELA
KELA Group, специализирующаяся на обеспечении кибернетической безопасности, сообщила о продаже 25% своего акционерного капитала известному американскому предприятию Vector Capital со штаб-квартирой в Сан-Франциско, передает во вторник, 1 мая The Times of Israel.
По данным издания, при заключении соответствующей сделки стоимость израильской компании была оценена в 200 миллионов долларов США.
Для сравнения, стоимость активов компании Vector Capital оценивается примерно в два миллиарда долларов США.
Отметим, что израильское предприятие KELA, главный офис которого находится в Тель-Авиве, создает технологии автоматического мониторинга даркнета.
Например, система RaDark сканирует в автоматическом режиме ресурсы и угрозы даркнета, чтобы максимально оперативно получать информацию об уязвимостях.