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Компания Vector Capital купила 25% акций израильской KELA | Фото:01.05 10:48   MIGnews.com

Компания Vector Capital купила 25% акций израильской KELA

KELA Group, специализирующаяся на обеспечении кибернетической безопасности, сообщила о продаже 25% своего акционерного капитала известному американскому предприятию Vector Capital со штаб-квартирой в Сан-Франциско, передает во вторник, 1 мая The Times of Israel.

По данным издания, при заключении соответствующей сделки стоимость израильской компании была оценена в 200 миллионов долларов США.

Для сравнения, стоимость активов компании Vector Capital оценивается примерно в два миллиарда долларов США.

Отметим, что израильское предприятие KELA, главный офис которого находится в Тель-Авиве, создает технологии автоматического мониторинга даркнета.

Например, система RaDark сканирует в автоматическом режиме ресурсы и угрозы даркнета, чтобы максимально оперативно получать информацию об уязвимостях.
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