01.05 18:44 MIGnews.com

Израиль: раньше дорогие квартиры стоили менее миллиона

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Стоимость квартиры, в которой проживали представители 10% израильтян с высшим уровнем доходов в середине 80-х годов, составляла в среднем 896 тысяч шекелей по сравнению с 2.676 миллиона шекелей сегодня. Согласно информации, опубликованной Центральным статистическим бюро накануне празднования 70-летия Израиля, с середины 80-х годов стоимость квартир значительно возросла во всех децилях, но за последние годы разрыв между верхними и нижними децилями сократился. К примеру, средняя стоимость квартиры, принадлежащей представителям нижнего дециля, выросла с 241.000 шекелей до 1 миллиона шекелей сегодня (с учетом инфляции).С середины 50-х годов до середины 70-х число проживающих в собственном жилье израильтян выросло до 71%. С 2016 года тенденция изменилась и этот показатель снизился до 68%. Налицо изменения и в плотности заселения. В середине 50-х годов она составляла 1,6 человека на комнату, в 2016 года речь шла уже о 0,9 человека в одной комнате. Параллельно с этим доля расходов на жилье из общих расходов на потребление постепенно выросла с 12% в конце 50-х годов до 24,3% в 2016 году.Темпы строительства достигли своего пика во время волны репатриации из бывшего СССР в 1991 году — тогда было начато строительство почти 80.000 единиц жилья. Следующий пик пришелся на 1995 год, когда было начато строительство почти 73.000 единиц жилья. Затем было зафиксировано резкое падение до почти 30.000 в 2004-2007 годах, в 2008 года вновь начался процесс роста до почти 54.000 единиц в 2015-2016 годах. С 1991 по 1993 года темпы начала строительства упали с 16,1 квартиры на тысячу человек до 6,5. В 2005 году наблюдался всплеск, но к 2009 году показатель упал до 4,7. К 2016 году ситуация немного выправилась до 6,3 квартир на тысячу человек. Количество квартир, строительство которых было завершено, достигло своего пика в 1992 году — 13,5 квартир на тысячу человек. С 1997 показатель падал до 4,7 квартир в 2012 году, а затем немного вырос (до 5,4 квартир) к 2016 году.Данные ЦСБ также свидетельствуют о неуклонном снижении доли небольших квартир (от однокомнатной до трехкомнатных квартир) в жилом фонде, с почти 34% в начале 90-х годов до почти 6% в 2016 году. С другой стороны, количество пятикомнатных квартир выросло с 28% в 1991 году до пика в 60% в 2011 году. К 2016 году количество крупногабаритных квартир несколько уменьшилось и стабилизировалось на 50%.