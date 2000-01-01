01.05 16:43 MIGnews.com

"Шоко": Меньше молока и больше воды за ту же цену

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На протяжении многих лет производитель молочных изделий «Тнува» с гордостью отмечал тот факт, что производимый им напиток «Шоко» является единственным, содержащим 96% молока. Но в последние дни на прилавках магазинов появился новый вид напитка «Шоко», на этикетке которого написано, что идет речь о новом рецепте. Проверка показала, что в упомянутом новом рецепте процент содержания молока снижен до 81,5%, что, впрочем, никак не повлияло на стоимость напитка.Согласно данным фирмы «Сторнекст», в реальном времени анализирующей данные о продажах продуктов питания в супермаркетах, «Тнува» продает почти 8 миллионов литров «Шоко» в год. Снижение содержания молока на 14,5% позволяет производителю сэкономить почти 2,3 миллиона шекелей в год («Тнува» закупает молоко по цене около 2 шекелей за литр). Кроме того, снижение содержания молока привело к снижению содержания белка с 3,5 до 2,8 грамм на 100 миллилитров и снижению содержания сахара с 8,8 до 7 грамм на 100 миллилитров. В «Тнуве» утверждают, что снижение содержания сахара было запланировано в рамках перехода на более здоровую линейку продуктов, но, тем не менее, снижение содержания сахара не поможет «Тнуве» избежать красной наклейки на «Шоко», так как, согласно новым стандартам, красной наклейкой будут отмечены напитки, содержание сахара в которых превышает 5 грамм на 100 миллилитров.Что касается продукции конкурентов, то напиток «Шоко Йотвата» производства «Штраусс» уже долгие годы содержит 80% молока. Достаточно высокое содержание белка в напитке — 3,1 грамма на 100 миллилитров, достигается путем добавления в воду порошка молочных белков. В «Шоко Йотвата» содержится 6 грамм сахара на 100 миллилитров напитка — меньше, чем в продукции «Тнувы». Напиток производителя «Тара» не содержит воду — он состоит из 75% молока и 24% концентрата натурального молочного белка. Содержание белка достигает 4,3 грамм на 100 миллилитров, содержание сахара — 4,9 грамм на 100 миллилитров. В отличие от конкурентов, в напитке производства «Тара» содержится заменитель сахара стевиа.В «Тнувы» отметили в ответ на публикации о снижении содержания молока, что в рамках программы “Компас правильного питания” было внесено изменение в рецепт «Шоко», включающее в себя снижение содержания сахара и добавление воды. В общей сложности содержание сахара в напитке снизилось почти на 20% сахара по сравнению с прежним рецептом.