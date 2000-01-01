01.05 12:22 MIGnews.com

Турция и Индия планируют отказаться от американского доллара

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Турции и Индии могут обсудить возможность ведения взаимных расчетов в национальных валютах и отказаться от использования американского доллара.Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе индийско-турецкого бизнес-форума в Нью-Дели.Турецкий лидер находится с официальным визитом в Индии.Эрдоган уверен, что это должно помочь снизить негативное воздействие колебаний валютных курсов."Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов", — цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu.Также турецкий лидер отметил, что переход на расчеты в турецких лирах и индийских рупиях позитивно скажется на экономике обеих государств.