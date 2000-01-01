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Турция и Индия планируют отказаться от американского доллара | Фото: Thinkstock01.05 12:22   MIGnews.com

Турция и Индия планируют отказаться от американского доллара

Власти Турции и Индии могут обсудить возможность ведения взаимных расчетов в национальных валютах и отказаться от использования американского доллара.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе индийско-турецкого бизнес-форума в Нью-Дели.

Турецкий лидер находится с официальным визитом в Индии.

Эрдоган уверен, что это должно помочь снизить негативное воздействие колебаний валютных курсов.

"Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов", — цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu.

Также турецкий лидер отметил, что переход на расчеты в турецких лирах и индийских рупиях позитивно скажется на экономике обеих государств.
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