01.05 11:57 MIGnews.com

Египет выплатит Израилю компенсацию за газ

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Египет выплатит примерно $3 млрд. двум израильским компаниям в качестве компенсации за понесенные потери, после того, как Египет внезапно прекратил поставки природного газа в Израиль в 2012 году.По сообщениям Haaretz, компания Electric Corp. получит $2 млрд., а EMG – $1 млрд.Швейцарский суд отклонил апелляцию двух египетских энергетических компаний после того, как в прошлом году суд Франции обязал руководство компаний выплатить компенсацию в размере $2 млрд. израильской государственной корпорации Electric Corp.Египет поставлял природный газ в Израиль в рамках 20-летнего соглашения, которое развалилось в 2012 году. Причиной тому стали неоднократные нападения мятежников на газопровод через который делались поставки газа в израильское государство.