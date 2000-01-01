01.03 14:09 MIGnews.com

Израиль начнет импортировать сливочное масло из-за дефицита

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Министр финансов Моше Кахлон подписал в среду, 26 февраля, распоряжение об отмене пошлин и квот на импортируемое сливочное масло в целях сокращения продолжительного дефицита в Израиле, сообщает деловая ежедневная газета Globes.Приказ ограничен одним годом, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб молочной промышленности Израиля.Неизвестно, будет ли на импортное масло распространяться действие фиксированных цен на масло израильского производства.Соглашение о подписании приказа было опубликовано ранее в этом месяце заместителем генерального прокурора Меиром Левиным, сообщает The Times of Israel.