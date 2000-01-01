Израиль начнет импортировать сливочное масло из-за дефицита
Министр финансов Моше Кахлон подписал в среду, 26 февраля, распоряжение об отмене пошлин и квот на импортируемое сливочное масло в целях сокращения продолжительного дефицита в Израиле, сообщает деловая ежедневная газета Globes.
Приказ ограничен одним годом, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб молочной промышленности Израиля.
Неизвестно, будет ли на импортное масло распространяться действие фиксированных цен на масло израильского производства.
Соглашение о подписании приказа было опубликовано ранее в этом месяце заместителем генерального прокурора Меиром Левиным, сообщает The Times of Israel.