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Цены на бензин в Израиле продолжают падать | Фото:01.03 13:47   MIGnews.com

Цены на бензин в Израиле продолжают падать

В Израиле резко подешевеет бензин - цена за 1 л топлива с октановым числом 95 упадет на 0,07 шекеля до 5,92 шекеля за литр с ночи 1 марта 2020 года, сообщает Министерство национальных инфраструктур, энергетики и водных ресурсов.

Плата за получение полного сервиса на от обслуживающего персонала АЗС останется 0,21 шек.

Уже третий месяц подряд цены на бензин в Израиле падают. Цены снизились на 0,15 шекеля в начале февраля после роста на 0,02 шекеля в начале января.

Цены в Эйлате, где нет НДС, упадут в субботу на 0,06 шекеля до 5,06 шекеля. Плата за получение полного обслуживания насосов от сотрудников АЗС в Эйлате останется 0,18 шек.


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