01.03 21:10 MIGnews.com

Италия в 2017 году показала хорошие экономические показатели

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Согласно докладу Национального института статистики Италии, в 2017 году, впервые за семь лет, экономика страны выросла на 1,5%. Сообщает газета La Repubblica.В институте отметили, что за прошлый год дефицит бюджета республики сократился на 0,6 п.п – до уровня 1,9% от ВВП. При этом правительство страны и Еврокомиссия ожидали, что показатель будет намного больше – примерно 2,1%.Кроме того, официальная статистика гласит, что национальный государственный долг Италии сократился в минувшем году на 0,5п.п., составив 131,5% ВВП, между тем в абсолютном выражении уровень задолженности страны достиг 2,256 триллиона евро.Италия по прежнему занимает предпоследнее место в еврозоне после Греции по процентному соотношению госдолга к ВВП.