Мировая экономика столкнется с затяжными последствиями китайского вируса 2019-nCoV.
Аналитики международного рейтингового агентства Moody's обосновали такое мнение падением индекса цен на промышленные металлы.
По словам экспертов, с момента появления вируса в декабре 2019 года индекс упал уже на 7,1%: медь подешевела на 10,4%, никель – на 8,7%, олово – на 8,2%, цинк — на 7,3%, свинец – на 4,6%, а алюминий – на 3,5%.
Таким образом, показатели пробили рекордно низкое значение с июня 2017 года. Аналитики уверены, что глобальная эпидемия может привести к дальнейшему падению индекса, что негативно отразится на мировой экономике.
Эксперты назвали ситуацию с распространением коронавируса "черным лебедем", что означает сложно прогнозируемое событие, имеющее сильное влияние на мировой ВВП.