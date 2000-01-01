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Коронавирус: `черный лебедь` мировой экономики 01.02 09:03   MIGnews.com

Коронавирус: "черный лебедь" мировой экономики

Мировая экономика столкнется с затяжными последствиями китайского вируса 2019-nCoV.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's обосновали такое мнение падением индекса цен на промышленные металлы.

По словам экспертов, с момента появления вируса в декабре 2019 года индекс упал уже на 7,1%: медь подешевела на 10,4%, никель – на 8,7%, олово – на 8,2%, цинк — на 7,3%, свинец – на 4,6%, а алюминий – на 3,5%.

Таким образом, показатели пробили рекордно низкое значение с июня 2017 года. Аналитики уверены, что глобальная эпидемия может привести к дальнейшему падению индекса, что негативно отразится на мировой экономике.

Эксперты назвали ситуацию с распространением коронавируса "черным лебедем", что означает сложно прогнозируемое событие, имеющее сильное влияние на мировой ВВП.


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