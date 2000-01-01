02.02 00:42 MIGnews.com

Ким Чен Ын пособолезновал Китаю из-за коронавируса

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Северная Корея направила Китаю финансовую помощь для борьбы со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования КНР в связи с эпидемией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.В частности, он направил письмо председателю Китая Си Цзиньпину, отметив, что партия, правительство и народ под руководством такого лидера "обязательно одержат победу" в борьбе с этой болезнью.КНР является самым близким союзником изолированной Северной Кореи. Тем не менее, Пхеньян отменил большинство рейсов из КНР из опасений распространения коронавируса.