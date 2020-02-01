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Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса в Китае | Фото01.02 13:56   MIGnews.com

Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса в Китае

Компания Apple приостановила работу офисов и магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса 2019-ncov.

Соответствующая мера будет действовать до 9 февраля, передает Bloomberg.

Уточняется, что Apple ограничит поездки своих сотрудников в КНР, а уже непосредственно в Китае компания будет проверять работников на наличие высокой температуры. Тем не менее, онлайн-магазин продолжит работу в Китае в обычно режиме.

В издании уточнили, что крупнейшие компании на данный момент решают, как реагировать на угрозу распространения коронавируса. Так, авиакомпании Qantas Airways Ltd. и Cebu Air Inc. объявили о прекращении полетов в КНР.

В свою очередь, автопроизводители Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. эвакуировали своих рабочих из Ухани, который является эпицентром распространения опасного вируса. Также сообщается, что Starbucks Corp. закрыла свыше двух тысяч кафе в Китае.


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