Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса в Китае

Компания Apple приостановила работу офисов и магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса 2019-ncov.Соответствующая мера будет действовать до 9 февраля, передает Bloomberg Уточняется, что Apple ограничит поездки своих сотрудников в КНР, а уже непосредственно в Китае компания будет проверять работников на наличие высокой температуры. Тем не менее, онлайн-магазин продолжит работу в Китае в обычно режиме.В издании уточнили, что крупнейшие компании на данный момент решают, как реагировать на угрозу распространения коронавируса. Так, авиакомпании Qantas Airways Ltd. и Cebu Air Inc. объявили о прекращении полетов в КНР.В свою очередь, автопроизводители Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. эвакуировали своих рабочих из Ухани, который является эпицентром распространения опасного вируса. Также сообщается, что Starbucks Corp. закрыла свыше двух тысяч кафе в Китае.