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Уоррен Баффет после победы Трампа купил акций на 12 млрд. 01.02 09:44   MIGnews.com

Уоррен Баффет после победы Трампа купил акций на 12 млрд.

Миллиардер Уоррен Баффет, несмотря на проигрыш поддерживаемого им кандидата на выборах в Белый Дом, продолжает скупать акции.

Баффет сообщил, что с момент победы Дональда Трампа его компания Berkshire Hathaway Inc купила акций различных предприятий на общую сумму более 12 миллиардов долларов.

Баффет сказал: “Мы, в общем итоге, купили акций на 12 миллиардов долларов. Два парня, работающих на меня, покупали и продавали - так что, наверное, мы купили еще больше”.

Баффет скупает акции на рынке с необычайной скоростью. Он потратил на скупку акций меньше чем за три месяца столько же, сколько потратил за предыдущие три года.

Среди прочих, Баффет активно скупает акции крупнейших американских авиалиний - American Airlines Group , Delta Air Lines, Southwest Airlines Co и United Continental Holdings.

Американские акции после избрания Трампа продолжают расти - отражая оптимизм инвесторов относительно его политики экономического оста.

Баффет заявил, что не верит в то, что Трампу удастся добиться объявленной цели - экономического прироста в размере 4% ВНП. Баффет сказал: Половина такого прироста генерирует 19 тысяч долларов дохода ежегодно дополнительно на каждую семью. Прирост в 2% сотворит тут чудеса”.
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