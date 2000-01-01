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Израиль. Уровень безработицы на рекордно низком уровне | Фото: Thinkstock01.02 13:58   MIGnews.com

Израиль. Уровень безработицы на рекордно низком уровне

В декабре уровень безработицы в Израиле упал до минимальных 4,3%, побив предыдущий рекорд в 4,5%, который был установлен месяцем ранее. Об этом сообщило Центральное бюро статистики в своем докладе, опубликованном 31 января.

Преимущественно уровень занятости возрос за счет трудоустройства на полный рабочий день – тенденция, которая наблюдается уже третий месяц подряд. В то же время несколько снизился уровень занятости среди мужчин, но возрос среди женщин.

Что же касается анализа данных за весь 2016 год, то можно судить о снижении уровня безработицы среди населения старше 15 лет до 4,8% в среднем, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. В частности с 5,1% до 4,7% снизился этот показатель среди мужчин и с 5,4% до 4,9% среди женщин.

В то же время зарплаты в Израиле уже второй год подряд показывают тенденцию к росту. И по прогнозам экспертов этот рост продолжится.

В 2016 году уровень занятости среди категории населения в возрасте 25-64 лет вырос на 0,1%, составив 79,9%. Но в то время, как трудоустроенных женщин стало больше на 0,4% (в целом – 74,1%), то мужчин, наоборот, меньше – если в 2015 году их было 85,1%, то в 2016 – 84,9%. Уровень безработицы в этой возрастной категории же снизился с 4,5% до 4,1%.

Кроме того, в отчете Центрального бюро статистики сказано о росте на 2,9% числа занятых на полный рабочий день в четвертом квартале 2016 года в сравнении с третьим. Самый большой прирост наблюдался в промышленных, строительных и других рабочих специальностях, среди преподавателей, а также среди менеджеров.
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