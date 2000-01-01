01.01 18:30 MIGnews.com

Украинский оператор ГТС отделился от "Нафтогаза"

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил об официально завершенном анбандлинге компании, в результате которого оператор украинской газотранспортной системы стал независимой компанией.По словам Коболева, "Оператором ГТС Украины" получена от НКРЭКУ сертификация, лицензия и обозначены тарифы на транспортировку газа."Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы Нафтогаз и начал автономную работу - транспортировка природного газа для потребителей Украины и ЕС. Нафотогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине", - написал он на своей странице в Facebook.Коболев добавил, что это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за годы независимости Украины."Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Спасибо президенту, правительству, депутатам ВРУ, НКРЭКУ и всем вовлеченным за волю и слаженную работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода", - резюмировал он.