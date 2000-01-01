В Москве выросли тарифы на проезд

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы частично изменились с 1 января 2017 года, стоимость одной поездки по билету "Единый" увеличилась с нынешних 50 руб. до 55 руб., по карте "Тройка" - с 32 руб. до 35 руб. В среднем тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выросли на 7,5%. Об этом сообщили в столичной мэрии со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алины Бисембаевой, передает ТАСС.
"Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов у пассажиров останется на прежнем уровне. Пассажиры, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. Причем это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия - сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней", - отмечается в сообщении.
По словам Бисембаевой, все льготы на проезд сохранились, для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей проезд по- прежнему остается бесплатным. Для тех, кто пользуется бесконтактной оплатой проезда при помощи банковских карт и мобильных телефонов с NFC-соединением, стоимость одной поездки снизилась.
Стоимость одной поездки в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае по карте "Тройка" с 1 января 2017 года составляет 35 руб. (ранее - 32 руб.). По тарифу "90 минут" поездка на двух видах транспорта обойдется в 54 руб. (ранее 49 руб.). Стоимость одной поездки по билету "Единый" увеличится с нынешних 50 до 55 руб., двух - со 100 до 110, 20 поездок - с 650 до 700 руб., 40 поездок - с 1300 до 1400 руб., 60 поездок - с 1570 до 1700 руб.
Пассажиры, которые пользуются бесконтактной оплатой проезда при помощи банковских карт с технологиями PayPass/PayWave и телефонов, поддерживающих NFC-соединение и Apple Pay, будут платить за одну поездку 40 руб. (вместо 50 руб. до 1 января 2017 года).
Кроме того, скидка для студентов и школьников в 2017 году так же, как и раньше, будет составлять 75% относительно базового тарифа. Стоимость проезда для студентов изменится незначительно - с 365 до 380 руб. в месяц за проездной на метро и с 240 до 250 руб. в месяц за проездной на наземный транспорт.
Из оборота исчезнут билеты, не пользующиеся спросом: ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поездку между зонами А и Б, а также "ТАТ-пригородный".
Перевозчики просили повысить тарифы на 15,5%
Как пояснила Бисембаева, ранее московские перевозчики просили о повышении тарифов до 15,5%.
"Из-за увеличения тарифов естественных монополий, роста электроэнергии, стоимости топлива, затрат на приобретение новых комплектующих, стоимости подвижного состава расходы основных городских транспортных предприятий выросли. Перевозчики просили нас повысить тарифы на 15,5%. Правительство Москвы окажет предприятиям финансовую поддержку в 2017 году - на это в бюджете на следующий год заложены субсидии в размере 90 млрд руб. - и сдержит рост тарифов: на все безлимитные единые билеты тарифы вообще не изменятся, а средний рост составит всего 7,5%", - отметила она.
Карта "Тройка"
По данным столичной мэрии, карта "Тройка" является наиболее удобным транспортным билетом для пассажиров. По карте совершается более 55% проходов в столичном метро и более 65% - в наземном городском транспорте. На "Тройку" можно записать все виды билетов. В настоящий момент пополнить баланс карты можно с помощью Единого транспортного портала, платежных терминалов, электронных денег, мобильных приложений банков-партнеров, социальной сети и других агентов. Всего на территории города доступны более 4,2 тыс. точек прямого пополнения карты и более 32 тыс. удаленного пополнения. Количество выданных карт в столице уже превысило 10 млн.
Кроме того, возможности "Тройки" постоянно расширяются. Так, с ее помощью уже можно оплачивать посещение зоопарка и планетария, а зимой - проход на катки Парка Горького и ВДНХ.